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ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 25 июня 2024, 17:37
ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА EU-UA.KMU.GOV.UA

В Люксембурге началась первая Межправительственная конференция по вступлению Украины в ЕС, которая дает официальный старт переговорам о членстве Украины в Европейском Союзе.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Конференция началась с выступления премьера Украины Дениса Шмыгаля по видеосвязи. Далее слово перешло к Аджи Лябиб, министру иностранных дел Бельгии, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

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Делегацию Украины возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"От имени Европейского Союза я рада приветствовать здесь сегодня уважаемых представителей Украины на открытии переговоров о вступлении вашей страны в ЕС", – сказала Аджа Лябиб.

На межправительственной конференции стороны обмениваются позициями и заявлениями по поводу вступительных переговоров.

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А сами по себе переговоры по сути начнутся с открытием переговорных глав. Первыми откроют главы и кластеры, касающиеся основополагающих вопросов Евросоюза.

Оптимистический прогноз, на который рассчитывает Украина, предполагает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года.

Переговоры официально стартуют до того, как 1 июля Венгрия, которая скептически относится к евроинтеграции Украины, заменит Бельгию и примет председательство в Евросоюзе и будет иметь большее влияние на принятие решений в ЕС.

Переговоры открываются спустя более 10 лет после того, как тысячи украинцев вышли на Евромайдан, чтобы отстоять движение страны в ЕС, и более чем через два года после начала полномасштабного вторжения России, которая стремится удержать Украину в своей орбите.

Украина ставит цель стать членом Евросоюза до 2030 года, хотя неизвестно, сколько времени займет переговорный процесс.

По случаю открытия переговоров с соответствующими обращениями выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и ряд лидеров государств-членов ЕС.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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