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ВСУ за сутки отминусовали 1200 оккупантов и уничтожили 40 артиллерийских систем – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 07:14
ВСУ за сутки отминусовали 1200 оккупантов и уничтожили 40 артиллерийских систем – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1200 российских захватчиков, общее количество потерь оккупантов убитыми и ранеными достигло 538 060 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 538060 (+1220) человек,
  • танков - 8039 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 15450 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 14321 (+40) ед,
  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средств ПВО - 863 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11435 (+22),
  • крылатых ракет - 2324 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19407 (+45) ед,
  • специальной техники - 2409 (+6).

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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