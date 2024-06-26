ВСУ за сутки отминусовали 1200 оккупантов и уничтожили 40 артиллерийских систем – Генштаб
Среда, 26 июня 2024, 07:14
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1200 российских захватчиков, общее количество потерь оккупантов убитыми и ранеными достигло 538 060 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 538060 (+1220) человек,
- танков - 8039 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 15450 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 14321 (+40) ед,
- РСЗО - 1108 (+0) ед,
- средств ПВО - 863 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11435 (+22),
- крылатых ракет - 2324 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19407 (+45) ед,
- специальной техники - 2409 (+6).