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Удар баллистикой по Одесской области: повреждено админздание

Алена МазуренкоСреда, 26 июня 2024, 09:01
Удар баллистикой по Одесской области: повреждено админздание
карта тревог по состоянию на 00.34 26 июня

В ночь на 26 июня российские оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Одесской области - повреждено админздание, никто не пострадал.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга Украины

Дословно Кипер: "Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области.

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В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали".

Детали: Силы обороны юга страны сообщили, что ночью оккупанты атаковали южные регионы.

Так, первый удар россияне направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области. В результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Люди не повреждены.

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Второй удар - баллистическая ракета по Одесской области.

Напомним:

  • В ночь на среду в Одесской области прогремел взрыв. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Одесской области.

Темы: Одесская областьракетный ударвойна
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