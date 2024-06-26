Удар баллистикой по Одесской области: повреждено админздание

карта тревог по состоянию на 00.34 26 июня

В ночь на 26 июня российские оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Одесской области - повреждено админздание, никто не пострадал.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга Украины

Дословно Кипер: "Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области.

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В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали".

Детали: Силы обороны юга страны сообщили, что ночью оккупанты атаковали южные регионы.

Так, первый удар россияне направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области. В результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Люди не повреждены.

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Второй удар - баллистическая ракета по Одесской области.

Напомним: