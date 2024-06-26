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В НАТО утвердили нового генсека: им станет премьер Нидерландов

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 11:34
В НАТО утвердили нового генсека: им станет премьер Нидерландов
Марк Рютте, фото: Getty Images

Главу правительства Нидерландов Марка Рютте официально утвердили на должность генерального секретаря НАТО, к своим полномочиям он приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса

Детали: Как указано в среду, 26 июня, Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

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На этом посту Рютте заменит Йенса Столтенберга, который был генсеком в течение десяти лет – с 2014 года.

Предыстория:

  • На прошлой неделе румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО, что окончательно открыло путь к назначению Рютте.
  • Незадолго до этого Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте.

Справка: Рютте дольше всех занимал премьерский пост в современной истории Нидерландов. Он впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, который был премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.

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Темы: НАТО
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