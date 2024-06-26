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Белый дом: "Мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда будет политическая воля

Андрей Синявский, Александр ШумилинСреда, 26 июня 2024, 11:46
Белый дом: Мост в НАТО обеспечит Украине членство, когда будет политическая воля
Фото: Getty Images

В администрации президента Соединенных Штатов объяснили, что имеют в виду союзники по Альянсу, когда говорят о создании "моста в НАТО для Украины".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкла Карпентера, о чем сообщает "Голос Америки"

Детали: По его словам, с точки зрения восприятия угрозы союзники находятся в "достаточно хорошем положении относительно Украины", и "все еще есть некоторые разные мнения о том, как и когда может выглядеть членство".

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"Мост в НАТО" нужен, чтобы Украина могла войти в Альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля", - подчеркнул Карпентер.

Он отметил, что некоторым людям не нравится, но ему лично нравится метафора о "мосте в НАТО".

"Потому что это именно то, чего мы пытаемся достичь (на пути к будущему членству)", – отметил чиновник.

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Карпентер указал, что документ, который будет обнародован на саммите НАТО в Вашингтоне, обеспечит Украину именно "институциональным мостом к членству в НАТО", чтобы при получении приглашения в будущем Украина была готова и способна присоединиться к Альянсу мгновенно.

Представитель Белого дома также напомнил, что Киеву следует провести дополнительные реформы, а также меры для достижения оперативной совместимости с НАТО.

Речь идет об обучении, развитии материально-технического обеспечения, развитии оборонных институтов, поддержке мобилизации, обучении гражданских для привлечения их в армию, ротации военных, обеспечении льгот для ветеранов, медицинской поддержке и тому подобное.

"Сейчас в Украине этого нет. И поэтому мы должны помочь им, и НАТО сделает это", – пообещал Карпентер.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

Читайте также: Мост вместо приглашения: что может получить Украина на саммите НАТО в Вашингтоне.

Темы: СШАНАТО
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