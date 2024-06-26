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Украинцев, которым нравится направление развития страны, меньше, чем тех, кто думает наоборот – опрос

Александр ШумилинСреда, 26 июня 2024, 13:56
Украинцев, которым нравится направление развития страны, меньше, чем тех, кто думает наоборот – опрос
Фото: Getty Images

33% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 47% - считают, что они развиваются в неправильном направлении.

Источник: результаты исследования Центра Разумкова обнародованые на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина"

Детали: По данным опроса, проведенного с 6 по 12 июня, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, меньше, чем доля тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении (соответственно, 33% и 47%).

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Однако социологи отмечают, что соотношение этих групп остается лучше, чем перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года ˗ соответственно, 20% и 65,5%).

Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно выросла (с 20% в декабре 2021 года до 51% в сентябре-октябре 2022 года), достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 года (61%).

После этого, - отмечают социологи, - наблюдается тенденция к снижению этого показателя.

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Опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Темы: опрос
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