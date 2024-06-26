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Рекрутинг: в 5 раз возросло количество украинцев, которые хотят пополнить ряды ГУР МОУ

Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 17:29
Рекрутинг: в 5 раз возросло количество украинцев, которые хотят пополнить ряды ГУР МОУ
Андрей Юсов. фото "Армія Inform"

После старта рекрутинговой кампании в Украине растет количество желающих присоединиться в ряды Главного управления разведки Министерства обороны.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Все желающие могут подать заявку на официальном сайте ГУР МОУ или на других онлайн-ресурсах украинской военной разведки.

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Прямая речь: "Продолжается рекрутинговая компания. В 5 раз возросло количество заявок желающих украинцев приобщиться к службе в Главном управлении разведки...

Пожалуйста, обращайтесь. Наши специалисты по рекрутингу обязательно отработают эти обращения и дадут надлежащий ответ".

Темы: ГУРрекрутинг
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