Рекрутинг: в 5 раз возросло количество украинцев, которые хотят пополнить ряды ГУР МОУ

После старта рекрутинговой кампании в Украине растет количество желающих присоединиться в ряды Главного управления разведки Министерства обороны.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Все желающие могут подать заявку на официальном сайте ГУР МОУ или на других онлайн-ресурсах украинской военной разведки.

Реклама:

Прямая речь: "Продолжается рекрутинговая компания. В 5 раз возросло количество заявок желающих украинцев приобщиться к службе в Главном управлении разведки...

Пожалуйста, обращайтесь. Наши специалисты по рекрутингу обязательно отработают эти обращения и дадут надлежащий ответ".