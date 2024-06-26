Харьковский облсовет может присвоить статус почетного гражданина главе МВД времен Кучмы

Депутаты Харьковского облсовета 27 июня будут голосовать за присвоение звания "Почетных граждан Харьковщины" семи кандидатам, в том числе бывшему министру времен Кучмы, председателю правления БФ "Правопорядок" Юрию Смирнову. В 2001 году он сообщил, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе якобы не имеет политических мотивов и совершено "по хулиганским соображениям" двумя преступниками.

Источник: решение Харьковской ОВА на сайте ведомства, "Детектор медиа"

Детали: Присвоить звание "почетного гражданина" Смирнову предлагают "при содействии деятельности правоохранительных органов, борьбе с преступностью, развитии благотворительной и социальной сферы региона".

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В частности, в письме клуба "Генерал" по запросу главы Харьковского областного совета указано, что Смирнов прошел путь от следователя к министру, а ныне возглавляет благотворительный фонд "Правопорядок", связанный с действующими и бывшими работниками МВД.

По информации клуба, этот фонд помог военным на фронте на общую сумму 8 миллионов гривен, в том числе купив 12 беспилотников, а также миноискатели и медикаменты. В харьковском клубе "Генерал" убеждены, что это свидетельствует о его "значительных достижениях в профессиональной деятельности".

Решение депутатов по присвоению будет сообщено в четверг, 27 июня, во время голосования на заседании.

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Справка: Юрий Смирнов более 20 лет работал на разных милицейских должностях, был начальником управления милиции в Луганской области.

Позже он занял должность заместителя министра внутренних дел, а затем возглавил Главное управление МВД в Киеве, работал заместителем в министерстве, руководителем которого тогда был Юрий Кравченко.

Генерал Пукач назвал последнего одним из заказчиков убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе вместе с Леонидом Кучмой, Владимиром Литвином и Николаем Джигой.

Именно генерал Юрий Смирнов объявил, что убийство Гонгадзе не имеет политических мотивов и совершено "по хулиганским соображениям" двумя преступниками, погибшими в декабре 2000 года. Он утверждал, что убившие журналиста не имели заказчиков или организаторов.