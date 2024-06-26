Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в России

Валентина РоманенкоСреда, 26 июня 2024, 19:28
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в России
фото ТГ-канала Baza

Более половины вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в российской республике Коми.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на в экстренные службы РФ, Telegram-канал Baza

Детали: Сошли с рельсов девять из 14 вагонов поезда Воркута-Новороссийск, уточнил собеседник агентства.

Реклама:
 

Сообщается, что по предварительным данным, ЧП произошло на фоне экстренного торможения состава.

Несколько человек пострадали, им оказывают помощь на месте, сказали в экстренных службах РФ.

 

Baza публикует несколько фото с места события.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Укрэнерго" в субботу на 5 часов отменяет отключение электроэнергии

В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой

Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной

ISW: Путин видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Все новости...
Росcия
ЕС от имени Борреля осудил блокирование европейских СМИ в РФ. Венгрия выступила против совместного заявления
Британская разведка оценила риски возвращения в РФ экс-заключенных с войны в Украине
Украина в рамках обмена отдала РФ одного из попов УПЦ МП, он уже встретился с Кириллом – росСМИ
Последние новости
10:31
Зеленский наградил почти четыре сотни военных, из них 280 - посмертно
10:20
"Укрэнерго" в субботу на 5 часов отменяет отключение электроэнергии
10:14
Берлин: Венгрия отменила встречу глав МИД после критики визита Орбана в РФ
09:50
Ученые нашли в тампонах 16 токсичных металлов: среди них - свинец и мышьяк
09:43
Треть всех столкновений на фронте - на Покровском направлении
09:12
футболЕвро-2024 стало худшим международным турниром для Роналду
09:06
В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой
08:45
Почему в обществе есть дефицит оптимизма относительно войны – Михаил Дубинянский
08:40
Донетчина: оккупанты убили еще 11 гражданских и почти полсотни ранили
08:22
Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" над Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: