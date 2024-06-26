Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в России

Более половины вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в российской республике Коми.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на в экстренные службы РФ, Telegram-канал Baza

Детали: Сошли с рельсов девять из 14 вагонов поезда Воркута-Новороссийск, уточнил собеседник агентства.

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Сообщается, что по предварительным данным, ЧП произошло на фоне экстренного торможения состава.

Несколько человек пострадали, им оказывают помощь на месте, сказали в экстренных службах РФ.

Baza публикует несколько фото с места события.