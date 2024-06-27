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Ночью защитники сбили 5 ракет и 23 дрона, не удалось попасть только в "Кинжал"

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 07:50
Ночью защитники сбили 5 ракет и 23 дрона, не удалось попасть только в Кинжал

В ночь на 27 июня украинские защитники сбили 5 из 6 ракет, которые применили оккупанты и все дроны, которые запустил враг, - 23 "Шахеды". Защитникам не удалось сбить только одну ракету "Кинжал".

Источник: Воздушные силы, командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Детали: В ночь на 27 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа "Shahed".

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К боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Всего враг применил 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);
  • 23 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаШахед
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