Минобороны: Украинцы сгенерировали более 1 млн QR-кодов в приложении "Резерв+"

За неделю после старта услуги функцией получить цифровой военно-учетный документ в приложении "Резерв+" воспользовались более миллиона украинцев.

Источник: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба МОУ

Прямая речь: "Теперь в приложении Резерв+ есть QR-код, благодаря которому больше не нужно носить военный билет или временное удостоверение. Цифровая версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Ранее на оформление таких документов требовалось много времени и бумаги, а теперь это занимает всего несколько минут и несколько кликов".

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Детали: В МОУ отмечают, что таким образом почти половина пользователей приложения, которые обновили свои данные, теперь могут не носить с собой военный билет или временное удостоверение.

Что предшествовало: 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.