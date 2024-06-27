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Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 15:44
Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Шарль Мишел в Брюсселе, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский и руководители институтов ЕС Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение в области безопасности.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Подписание состоялось в зале Европейского совета перед началом его заседания.

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Документ, который называется "Общие обязательства по безопасности между Европейским Союзом и Украиной", существенно отличается от двусторонних соглашений по безопасности Украины и государств-членов НАТО. В частности, соглашение с ЕС не содержит никаких упоминаний о будущем членстве Украины в Альянсе и о его поддержке, поскольку в ЕС входят как внеблоковые государства (Австрия, Ирландия), так и Венгрия, которая в целом воздерживается от поддержки Украины.

Государства-члены ЕС дали единодушное согласие на подписание договора.

"Самый большой успех этого соглашения – это то, что его вообще удалось согласовать и подписать, несмотря на позицию Венгрии", – поделился с "ЕвроПравдой" высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС.

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Украинские источники отмечают важность нормы о том, что Украина будет получать финансирование из Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF).

"Недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках EPF добавляет еще 5 млрд евро на 2024 год для обеспечения дальнейшей военной помощи и подготовки, и дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года, исходя из потребностей Украины и при условии политических установок Совета", – говорится в соглашении.

Заметим, что публично Венгрия выступает против наполнения этого фонда и имела возможность заблокировать соответствующую норму в тексте.

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