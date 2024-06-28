Путин распорядился начать производство ракет меньшей и средней дальности

Кремлевский лидер Владимир Путин 28 июня сообщил, что Россия должна возобновить производство ракет средней и малой дальности и затем принять решение о том, где их размещать.

Источник: Путин на заседании Совета безопасности России, пишут российские СМИ

Детали: Он заявил, что Соединенные Штаты размещают свои ракеты средней и малой дальности "в разных регионах мира", сказав, что это "вызывает беспокойство и требует реакции". Поэтому России вроде бы "нужно начать производство этих ударных систем и потом" и потом решать, где их размещать.

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Россия еще в 2019 году приостановила участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после того как президент США Дональд Трамп объявил об односторонней приостановке своих обязательств и начале выхода из договора.

Впрочем, теперь, по словам Путина, США "не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на обучение, в Данию".