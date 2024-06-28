Путін розпорядився розпочати виробництво ракет меншої та середньої дальності

Кремлівський лідер Володимир Путін 28 червня повідомив, що Росія має відновити виробництво ракет середньої та малої дальності і потім ухвалити рішення про те, де їх розміщувати.

Джерело: Путін на засіданні Ради безпеки Росії

Деталі: Він заявив, що Сполучені Штати розміщують свої ракети середньої та малої дальності "в різних регіонах світу", сказавши, що це "викликає занепокоєння і вимагає реакції". Тому Росії начебто "потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім" і потім вирішувати, де їх розміщувати.

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Росія ще в 2019 році призупинила участь у Договорі про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), після того як президент США Дональд Трамп оголосив про одностороннє призупинення своїх зобов'язань та початок виходу з договору.

Втім тепер, за словами Путіна, США "не тільки виробляють ці ракетні системи, але вже привозили їх до Європи на навчання, в Данію".