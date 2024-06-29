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ЕС расширил санкции против Беларуси

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 29 июня 2024, 14:31
ЕС расширил санкции против Беларуси
фото: Sputnik

Совет ЕС 29 июня принял санкции против белорусской экономики, которые призваны отразить некоторые из ограничительных мер против России и таким образом решить проблему обхода санкций.

Источник: пресс-служба Совета ЕС, "Европейская правда"

Детали: Своим решением Совет ЕС продлевает запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению белорусского промышленного потенциала.

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Также вводятся дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.

Кроме того, будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Совет ЕС запрещает предоставление определенных услуг Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию. Речь идет, в частности, о бухгалтерских, архитектурных и инженерных услугах, услугах по рекламе и маркетинговым исследованиям и других.

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Также Совет ЕС расширяет запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.

Сегодняшнее решение требует, чтобы экспортеры из ЕС включали в свои будущие контракты так называемую "оговорку об отсутствии Беларуси", которая запрещает реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси важных товаров и технологий, товаров военного назначения, огнестрельного оружия и боеприпасов.

С целью минимизации риска обхода санкций ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товаров, которые могут способствовать усилению белорусских промышленных мощностей.

Кроме того, с целью противодействия реэкспорту товаров военного назначения, найденных в Украине или критически важных для развития российских военных систем, операторы ЕС, которые продают такие товары в третьи страны, должны будут внедрить механизмы должной осмотрительности.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Среди лиц, на которых расширили санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета, оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Военно-морского флота РФ и многие другие российские чиновники, а также лагерь "Артек" и актер Иван Охлобыстин.

Темы: БеларусьЕСсанкции
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