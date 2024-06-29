Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры возле Запорожья

Российские войска в субботу ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.

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Есть повреждения. К счастью, люди не пострадали".

Что предшествовало: В субботу днем сообщалось, что в Запорожье раздались звуки взрывов.