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Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры возле Запорожья

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 16:25
Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры возле Запорожья
Запорожский район, Google maps

Российские войска в субботу ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.

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Есть повреждения. К счастью, люди не пострадали".

Что предшествовало: В субботу днем сообщалось, что в Запорожье раздались звуки взрывов.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьракетный ударвойна
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