Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры возле Запорожья
Суббота, 29 июня 2024, 16:25
Российские войска в субботу ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе.
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Есть повреждения. К счастью, люди не пострадали".
Что предшествовало: В субботу днем сообщалось, что в Запорожье раздались звуки взрывов.