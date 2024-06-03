Венгрия сомневается относительно участия в Саммите мира из-за отсутствия представителей РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью провластному белорусскому телеканалу ОНТ рассказал, что сомневается относительно участия его страны в Саммите мира в Швейцарии, поскольку там не будет представлена Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА

Детали: Венгерский министр объяснил, что Будапешт колеблется, поскольку на саммите не будет России.

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"Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны. Поэтому если не обе стороны представлены, думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно стремление к миру", – сказал Сийярто.

Он считает, что мирная конференция имеет реальный смысл, "если обе стороны сидят за столом переговоров".

Напомним: 31 мая Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

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В воскресенье украинский президент Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите.

В ответ в Китае заявили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" российско-украинской войны.