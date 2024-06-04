На севере Израиля бушуют масштабные пожары из-за обстрела из Ливана
На севере Израиля уже более 13 часов бушуют масштабные пожары из-за атаки ракет и беспилотников из Ливана.
Источник: Армия обороны Израиля, The times of Israel
Детали: Израильская пожарно-спасательная служба сообщает, что более 30 пожарных команд сейчас борются с огнем, который бушует на севере.
В заявлении пожарного департамента отмечается, что сейчас нет угрозы для жизни людей или домов, и добавляется, что они "упорно работают, чтобы защитить общины и имущество".
Пожарная служба говорит, что огонь бушует более 13 часов, отмечая при этом сильную жару, которая сейчас охватывает территорию.
Армия обороны Израиля сообщает, что оказывает помощь в тушении пожара, и что шестеро резервистов получили легкие травмы из-за вдыхания дыма. Их доставили в больницу.
Напомним:
- Палестинская группировка ХАМАС 26 мая впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.
- По меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой".
- 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.