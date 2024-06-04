На севере Израиля бушуют масштабные пожары из-за обстрела из Ливана

На севере Израиля уже более 13 часов бушуют масштабные пожары из-за атаки ракет и беспилотников из Ливана.

Источник: Армия обороны Израиля, The times of Israel

Детали: Израильская пожарно-спасательная служба сообщает, что более 30 пожарных команд сейчас борются с огнем, который бушует на севере.

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В заявлении пожарного департамента отмечается, что сейчас нет угрозы для жизни людей или домов, и добавляется, что они "упорно работают, чтобы защитить общины и имущество".

Пожарная служба говорит, что огонь бушует более 13 часов, отмечая при этом сильную жару, которая сейчас охватывает территорию.

Армия обороны Израиля сообщает, что оказывает помощь в тушении пожара, и что шестеро резервистов получили легкие травмы из-за вдыхания дыма. Их доставили в больницу.

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