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На севере Израиля бушуют масштабные пожары из-за обстрела из Ливана

Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 03:30
На севере Израиля бушуют масштабные пожары из-за обстрела из Ливана
Пожар на севере Израиля, фото: Ayal Margolin, Flash90

На севере Израиля уже более 13 часов бушуют масштабные пожары из-за атаки ракет и беспилотников из Ливана.

Источник: Армия обороны Израиля, The times of Israel

Детали: Израильская пожарно-спасательная служба сообщает, что более 30 пожарных команд сейчас борются с огнем, который бушует на севере.

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В заявлении пожарного департамента отмечается, что сейчас нет угрозы для жизни людей или домов, и добавляется, что они "упорно работают, чтобы защитить общины и имущество".

Пожарная служба говорит, что огонь бушует более 13 часов, отмечая при этом сильную жару, которая сейчас охватывает территорию.

Армия обороны Израиля сообщает, что оказывает помощь в тушении пожара, и что шестеро резервистов получили легкие травмы из-за вдыхания дыма. Их доставили в больницу.

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Напомним:

  • Палестинская группировка ХАМАС 26 мая впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.
  • По меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой".
  • 24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.

Темы: Израиль
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