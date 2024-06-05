Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Золочевской громады Харьковщины принудительно вывозят детей на случай наступления РФ

Анастасия ПроцСреда, 5 июня 2024, 14:01
Из Золочевской громады Харьковщины принудительно вывозят детей на случай наступления РФ
Эвакуация детей из Харьковской области. Иллюстративное фото: Getty Images

Из Золочевской громады Богодуховского района на Харьковщине местные власти принудительно эвакуируют всех детей на случай наступления российской армии.

Источник: начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "На сегодня Ивашки - это село буквально в 800 метрах от границы - мы оттуда в рамках принудительной эвакуации эвакуировали всех детишек. Там осталось 140 взрослых мужчин. Каждый день мы вывозим оттуда вместе с волонтерами местных жителей. Александровка - если раньше было 47 детей, то на сегодня осталось один. Вчера вывезли из Тимофеевки детей, из Возрожденовского сегодня вывезут еще одного ребенка и там не будет уже детей совсем. Некоторые хотели вернуться. Но есть определенная ответственность, в том числе уголовная. Все предупреждены об этом".

Реклама:

Детали: По словам Коваленко, сейчас ситуация на границе уже не такая сложная, как была на прошлой неделе, однако, по его мнению, "лучше подстраховаться, сделать определенные выводы и предотвратить ситуацию".

В целом принудительную эвакуацию детей ввели в шести селах Золочевской общины. Речь идет об Ивашках, Перовском, Басово, Тимофеевке, Возрожденовском и Александровке. Коваленко уверяет, что людей вывозят к родным в другие населенные пункты, или размещают в общежитиях, где их обеспечивают всем необходимым.

Отмечается, что в рамках эвакуации из приграничных старостинских округов Золочевской громады планируют вывезти 1 740 человек.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

24 мая Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о согласованном решении о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области.

Темы: Харьковская областьэвакуациядетиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Харьковская область
В Харьковской области на российской мине подорвалась женщина
Россияне утром обстреляли Купянск: горел дом, ранен мужчина
Журналисты идентифицировали одного из оккупантов, который издевался над украинскими пленными на Харьковщине
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: