Из Золочевской громады Харьковщины принудительно вывозят детей на случай наступления РФ

Из Золочевской громады Богодуховского района на Харьковщине местные власти принудительно эвакуируют всех детей на случай наступления российской армии.

Источник: начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "На сегодня Ивашки - это село буквально в 800 метрах от границы - мы оттуда в рамках принудительной эвакуации эвакуировали всех детишек. Там осталось 140 взрослых мужчин. Каждый день мы вывозим оттуда вместе с волонтерами местных жителей. Александровка - если раньше было 47 детей, то на сегодня осталось один. Вчера вывезли из Тимофеевки детей, из Возрожденовского сегодня вывезут еще одного ребенка и там не будет уже детей совсем. Некоторые хотели вернуться. Но есть определенная ответственность, в том числе уголовная. Все предупреждены об этом".

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Детали: По словам Коваленко, сейчас ситуация на границе уже не такая сложная, как была на прошлой неделе, однако, по его мнению, "лучше подстраховаться, сделать определенные выводы и предотвратить ситуацию".

В целом принудительную эвакуацию детей ввели в шести селах Золочевской общины. Речь идет об Ивашках, Перовском, Басово, Тимофеевке, Возрожденовском и Александровке. Коваленко уверяет, что людей вывозят к родным в другие населенные пункты, или размещают в общежитиях, где их обеспечивают всем необходимым.

Отмечается, что в рамках эвакуации из приграничных старостинских округов Золочевской громады планируют вывезти 1 740 человек.

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Напомним:

24 мая Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о согласованном решении о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области.