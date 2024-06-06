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Смерть после визита в ТЦК на Житомирщине: полиция расследует "умышленное убийство"

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июня 2024, 11:15
Смерть после визита в ТЦК на Житомирщине: полиция расследует умышленное убийство
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА SUD.UA

Правоохранители начали расследовать по статье 115 УКУ (умышленное убийство) смерть 32-летнего Сергея Ковальчука после визита в Звягельский РТЦК и СП. С ТЦК мужчину отвезли в больницу, где он через несколько дней умер, не приходя в сознание.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного.

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В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)".

Детали: Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование осуществляет Звягельский РОП ГУНП в Житомирской области.

По данным следствия, мужчину доставили в ТЦК в Житомирской области для прохождения ВВК, где у него случился эпилептический приступ.

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Каретой скорой медицинской помощи его доставили в реанимацию, а 2 июня врачи констатировали его смерть.

Напомним:

  • 29 мая мужчину с множественными травмами в состоянии комы доставили в Звягельскую больницу, где он 2 июня умер.
  • В Житомирском ТЦК сообщили, что мужчина умер из-за "самокалечения" после эпилептического приступа, а не в результате избиения военными.
  • Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал, что Ковальчук находился в коме, когда его госпитализировали, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами".
  • Родные погибшего сразу обратились в полицию.
  • Заместитель начальника отдела коммуникаций полиции в Житомирской области Иванна Силецкая сообщила, что полиция проводит по этому делу досудебное расследование по 128 статье (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Темы: Житомирская областьТЦКмобилизация
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