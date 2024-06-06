Смерть после визита в ТЦК на Житомирщине: полиция расследует "умышленное убийство"
Правоохранители начали расследовать по статье 115 УКУ (умышленное убийство) смерть 32-летнего Сергея Ковальчука после визита в Звягельский РТЦК и СП. С ТЦК мужчину отвезли в больницу, где он через несколько дней умер, не приходя в сознание.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного.
В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)".
Детали: Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование осуществляет Звягельский РОП ГУНП в Житомирской области.
По данным следствия, мужчину доставили в ТЦК в Житомирской области для прохождения ВВК, где у него случился эпилептический приступ.
Каретой скорой медицинской помощи его доставили в реанимацию, а 2 июня врачи констатировали его смерть.
Напомним:
- 29 мая мужчину с множественными травмами в состоянии комы доставили в Звягельскую больницу, где он 2 июня умер.
- В Житомирском ТЦК сообщили, что мужчина умер из-за "самокалечения" после эпилептического приступа, а не в результате избиения военными.
- Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал, что Ковальчук находился в коме, когда его госпитализировали, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами".
- Родные погибшего сразу обратились в полицию.
- Заместитель начальника отдела коммуникаций полиции в Житомирской области Иванна Силецкая сообщила, что полиция проводит по этому делу досудебное расследование по 128 статье (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).