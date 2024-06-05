Умер после визита в ТЦК на Житомирщине: там говорят, из-за приступа эпилепсии и "самокалецтва"

В Житомирском ТЦК сообщили, что мужчина, которого доставили для прохождения ВВК, умер из-за "самокалечения" после эпилептического приступа, а не в результате избиения военными. Он попал в больницу с множественными травмами, в состоянии комы и умер, не приходя в сознание.

Источник: Житомирский областной ТЦК и СП, "Суспільне. Житомир"

Дословно: "28 мая 2024 года во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.

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Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой".

Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоубийство. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице".

Детали: В ТЦК добавили, что следователи, проводившие экспертизу, отметили: "никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось".

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В то же время в местных группах Facebook информацию об умершем военнообязанном начали связывать с действиями ТЦК и СП.

Обновлено: Местное издание сообщает, что речь идет о 32-летнем Сергее Ковальчуке, которого 4 июня похоронили в Барановке.

29 мая мужчину с множественными травмами в состоянии комы доставили в Звягельскую больницу, где он 2 июня умер, не приходя в сознание.

Семья Ковальчука заявляет, что располагает информацией, что мужчину избили в местном райотделе ТЦК.

По словам отца умершего, его привезли в больницу с переломом кости свода и черепа.

Родные погибшего обратились в полицию. Отец сообщил, что в полиции открыли производство.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал, что к ним в медучреждение Ковальчука привезли утром 29 мая.

Прямая речь Бортника: "Был доставлен скорой помощью из города Барановка. Был доставлен к нам в отделение и сразу госпитализирован. При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Больного сразу отправили на оперирование. Затем 4 дня он был на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии".

Заместитель начальника отдела коммуникаций полиции в Житомирской области Иванна Силецкая рассказала, что полиция проводит по этому делу досудебное расследование.

Прямая речь Силецкой: "29 мая около 14:10 в Звягельский районный отдел полиции от медиков поступило сообщение о госпитализации 32-летнего жителя города Барановка, которого доставили из одного из отделов Звягельского РТЦК и СП. Полицейские сразу начали досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по статье 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Сейчас продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств".

По ее словам, сейчас событие квалифицируют только по 128 статье (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Напомним: