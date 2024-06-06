Адвокату, подозреваемому в попытке подкупа прокуроров, избрали меру пресечения в виде залога
Адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову, которого подозревают в попытке подкупа прокуроров САП и детективов НАБУ, избрали меру пресечения в виде 12 миллионов гривен залога.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, пресс-служба ВАКС в комментарии "Украинской правде"
Дословно САП: "6 июня следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к столичному адвокату, которого разоблачили на предложении предоставить прокурорам САП и детективам НАБУ взятку в размере 200 тысяч долларов, меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн.".
Детали: Также подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
В САП отметили, что залог нужно внести не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения.
Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого − 2 месяца.
В пресс-службе ВАКС в комментарии "Украинской правде" объяснили, что суд определил только залог и определенные обязательства для подозреваемого. Если залог не будет внесен, то прокурор сможет ходатайствовать об изменении меры пресечения.
"Если условия постановления не выполнены, то прокурор подает ходатайство − и тогда суд принимает решение о применении более строгой меры пресечения. В этом случае, очевидно, речь может идти о домашнем аресте или просто аресте", − пояснили в пресс-службе.
Прокуратура не называет имя адвоката, но обстоятельства дела совпадают с обстоятельствами задержания адвоката Носова.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили адвокату Алексею Носову о подозрении в попытке подкупа прокуроров САП и детективов НАБУ.
- По данным САП, адвокат якобы предлагал эти средства за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЗАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.