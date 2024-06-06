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Адвокату, подозреваемому в попытке подкупа прокуроров, избрали меру пресечения в виде залога

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 11:44
Адвокату, подозреваемому в попытке подкупа прокуроров, избрали меру пресечения в виде залога
Алексей Носов. Фото из Facebook

Адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову, которого подозревают в попытке подкупа прокуроров САП и детективов НАБУ, избрали меру пресечения в виде 12 миллионов гривен залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram, пресс-служба ВАКС в комментарии "Украинской правде"

Дословно САП: "6 июня следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил к столичному адвокату, которого разоблачили на предложении предоставить прокурорам САП и детективам НАБУ взятку в размере 200 тысяч долларов, меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн.".

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Детали: Также подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

В САП отметили, что залог нужно внести не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого − 2 месяца.

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В пресс-службе ВАКС в комментарии "Украинской правде" объяснили, что суд определил только залог и определенные обязательства для подозреваемого. Если залог не будет внесен, то прокурор сможет ходатайствовать об изменении меры пресечения.

"Если условия постановления не выполнены, то прокурор подает ходатайство − и тогда суд принимает решение о применении более строгой меры пресечения. В этом случае, очевидно, речь может идти о домашнем аресте или просто аресте", − пояснили в пресс-службе.  

Прокуратура не называет имя адвоката, но обстоятельства дела совпадают с обстоятельствами задержания адвоката Носова.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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