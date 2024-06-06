С 18 мая свои данные уточнили 15% военнообязанных – Минобороны

Через приложение "Резерв+" уже обновили данные 1 млн 412 тысяч военнообязанных, призывников и резервистов.

Источник: спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Цифра, которая сейчас является актуальной по „Резерву +" это 1 млн 412 тысяч. Эти люди отдали предпочтение цифровому сервису, приложению, которое является новым. Скачали его значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже".

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"На данный момент около 15% уточнили свои данные (через приложение, в ТЦК или ЦПАУ). Есть еще возможность у большого количества людей продолжать уточнять свои данные и выполнить норму закона".

Детали: Лазуткин рассказал, что среди тех, кто обновил данные, более 18 тысяч украинцев, проживающих за рубежом. Преимущественно это украинцы в Польше, Чехии, Германии, Канаде и США.

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