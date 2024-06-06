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С 18 мая свои данные уточнили 15% военнообязанных – Минобороны

Александр ШумилинЧетверг, 6 июня 2024, 16:39
С 18 мая свои данные уточнили 15% военнообязанных – Минобороны
Фото иллюстративное

Через приложение "Резерв+" уже обновили данные 1 млн 412 тысяч военнообязанных, призывников и резервистов.

Источник: спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Цифра, которая сейчас является актуальной по „Резерву +" это 1 млн 412 тысяч. Эти люди отдали предпочтение цифровому сервису, приложению, которое является новым. Скачали его значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже".  

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"На данный момент около 15% уточнили свои данные (через приложение, в ТЦК или ЦПАУ). Есть еще возможность у большого количества людей продолжать уточнять свои данные и выполнить норму закона".

Детали: Лазуткин рассказал, что среди тех, кто обновил данные, более 18 тысяч украинцев, проживающих за рубежом. Преимущественно это украинцы в Польше, Чехии, Германии, Канаде и США.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Минобороны сообщило, что по состоянию на 5 июня, около 1 миллиона 600 тысяч военнообязанных обновили свои данные, из них более 1 млн 400 тысяч - через приложение "Резерв+".
  • 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации, который предусматривает, что в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.

Темы: мобилизацияУкраина
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