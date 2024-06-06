С 18 мая свои данные уточнили 15% военнообязанных – Минобороны
Через приложение "Резерв+" уже обновили данные 1 млн 412 тысяч военнообязанных, призывников и резервистов.
Источник: спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона
Прямая речь: "Цифра, которая сейчас является актуальной по „Резерву +" это 1 млн 412 тысяч. Эти люди отдали предпочтение цифровому сервису, приложению, которое является новым. Скачали его значительно больше людей. Мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но чуть позже".
"На данный момент около 15% уточнили свои данные (через приложение, в ТЦК или ЦПАУ). Есть еще возможность у большого количества людей продолжать уточнять свои данные и выполнить норму закона".
Детали: Лазуткин рассказал, что среди тех, кто обновил данные, более 18 тысяч украинцев, проживающих за рубежом. Преимущественно это украинцы в Польше, Чехии, Германии, Канаде и США.
Предыстория:
- Минобороны сообщило, что по состоянию на 5 июня, около 1 миллиона 600 тысяч военнообязанных обновили свои данные, из них более 1 млн 400 тысяч - через приложение "Резерв+".
- 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации, который предусматривает, что в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.