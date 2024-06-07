Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российской атаки в Киевской области горит промышленный объект

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 05:54
Из-за российской атаки в Киевской области горит промышленный объект
фото иллюстративное: ГСЧС

В результате воздушной атаки в ночь на пятницу произошел пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области.

Источник: Киевская ОГА

Детали: Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают. Никто не пострадал.

Реклама:

В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа и в регионе работали силы ПВО.

Напомним:

Темы: пожарракетный ударКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

AP: Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Все новости...
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
ISW: Путин случайно проговорился о потерях России и это похоже на правду
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру: Воздушные силы сбили 48 "Шахедов" и 5 крылатых ракет
Россияне атаковали Никополь дронами и артиллерией: в городе пожары, есть пострадавшие
Последние новости
13:32
На Марсе произошел масштабный солнечный шторм: он вывел из строя некоторые космические приборы
13:24
США во время Саммита мира объявили о выделении более $1,5 млрд для энергетического сектора Украины
13:22
БоксГвоздик проведет бой с Бенавидесом за пояс чемпиона мира WBC
13:08
AP: Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне
12:51
Руководство ЕС поздравляет Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению
12:29
"Находился в сильном стрессе и имел контузию": в Киевзоо показали новое жилье капибары Тохи
12:21
Зеленский сравнил российские КАБы с "ковровыми бомбардировками" Гитлера
12:18
ЕВРО-2024Больше только у Роналду и Мальдини: Нойер стал рекордсменом сборной Германии
12:03
За три дня рекрутинговой кампании на сайте Минобороны привлекли 2 тысячи желающих
11:50
Шольц назвал ультиматумы Путина "несерьезным предложением"
Все новости...
Реклама:
Реклама: