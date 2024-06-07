Из-за российской атаки в Киевской области горит промышленный объект

В результате воздушной атаки в ночь на пятницу произошел пожар на одном из промышленных объектов в Киевской области.

Источник: Киевская ОГА

Детали: Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают. Никто не пострадал.

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В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога длилась 4 часа и в регионе работали силы ПВО.

Напомним: