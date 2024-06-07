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В Киеве задержана экс-нардеп: разоблачили на схеме фиктивных справок об инвалидности

Валентина РоманенкоПятница, 7 июня 2024, 12:16
В Киеве задержана экс-нардеп: разоблачили на схеме фиктивных справок об инвалидности
Ирина Сысоенко. фото из ее Facebook

Правоохранители изобличили незаконный бизнес на установлении группы инвалидности шахтерам: о подозрении сообщено бывшему народному депутату и 5 ее сообщникам.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, столичная полиция, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет о нардепе 8 созыва Верховной Рады от "Самопомощи" Ирине Сысоенко.

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По данным следствия бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

К схеме были привлечены также работники медучреждения, врачи и посредники из Львовщины.

Двое посредников подыскивали шахтеров, которые в связи с вредными условиями труда имели право оформить группу инвалидности, однако, не могли этого сделать из-за бюрократии. Для того, чтобы упростить процедуру, с них требовали по 3-4 тысячи долларов США.

За деньги фиктивное прохождение медицинского осмотра занимало всего 1-2 дня, хотя по документам этот процесс длился две недели. Вовлеченные в схему медучреждения оформляли необходимую документацию без обследования пациентов, получая при этом свою часть денег.

После этого медицинские документы пациентов отправлялись в Киев, в государственное медицинское учреждение, работники которого по предварительно полученным спискам подтверждали наличие хронического профессионального заболевания и направляли таких лиц на МСЭК для принятия решения о присвоении соответствующей группы инвалидности.

В свою очередь, собранные с пациентов деньги ежемесячно вместе со списками лиц, от которых они получены, предоставлялись руководству медучреждения и в дальнейшем распределялись между участниками схемы.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт неоднократной передачи денег посредником организатору, которая работает заместителем директора медучреждения.

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Во время последней передачи денег в размере 32 тысячи долларов США посредника и экс-нардепа задержали.



По месту жительства и работы участников преступной схемы провели 31 обыск на территории города Киева, Львовской и Донецкой областей, в ходе которых у медицинских работников и посредников обнаружено и изъято 629 тысяч долларов США, 9 миллионов гривен, 34 тысячи евро, черновую документацию, мобильные телефоны с перепиской и тому подобное. Происхождение изъятых средств будет установлено в ходе следствия.

Сейчас 6 лицам сообщено о подозрении.

Сысоенко и посреднику, задержанному во время передачи средств, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По данным "Украинской правды", экс-нардеп уже внесла определенный судом залог в размере 904 тысяч гривен и вышла на свободу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам схемы и устанавливаются другие должностные лица, причастные к незаконной схеме.

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