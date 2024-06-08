ISW проанализировал так называемую "теорию победы" Путина в войне против Украины

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российский правитель Владимир Путин пытается продвигать свою "теорию победы", которая ориентирована на войну на истощение в Украине.

Источник: ISW

Детали: Правитель Кремля Владимир Путин 7 июня сформулировал так называемую "теорию победы" в Украине, которая предусматривает, что российские войска смогут продолжать постепенное ползучее наступление до бесконечности, не давать Украине проводить успешные значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских сил.

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Путин заявил после своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что России не нужно проводить очередной призыв резервистов, подобный частичной мобилизации в сентябре 2022 года, поскольку Россия не пытается быстро достичь своих военных целей в Украине.

Он признал, что нынешнего российского военного контингента, задействованного в войне в Украине (по сообщениям, все боеспособные сухопутные силы России по состоянию на январь 2024 года), будет недостаточно для быстрой победы, но предположил, что российские войска вместо этого применяют более постепенный подход.

Путин заявил, что российские войска имеют целью "вытеснить" украинские силы "с тех территорий, которые должны быть под российским контролем", и поэтому России не нужно проводить еще одну волну мобилизации.

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Глава Кремля утверждал, что российские усилия по криптомобилизации являются достаточными для такого подхода, и что Россия уже завербовала 160 000 новых военнослужащих в 2024 году (эта цифра согласуется с сообщениями о том, что российские вооруженные силы призывают от 20 000 до 30 000 новобранцев в месяц).

Аналитики отмечают, что оценка Путина, что постепенные российские успехи позволят России достичь своих целей в Украине, основывается на предположении, что украинские силы не смогут освободить какую-либо значительную территорию, которую захватят российские войска, и что российские военные смогут поддерживать наступательные операции, в ходе которых будут достигаться постепенные тактические успехи, несмотря на большие потери.

Оценка Путина подкрепляется последними месяцами задержки западной помощи в сфере безопасности и соответствующими ограничениями со стороны Украины в материальном обеспечении, что позволило российским войскам захватить и удерживать инициативу по всему периметру боевых действий и проводить последовательные наступательные операции на всей территории Восточной Украины, в результате которых оккупанты достигали постепенных тактических побед.

Комментарии Путина от 7 июня подтверждают предварительную оценку ISW, что ограничение западной поддержки будет стимулировать Путина продолжать ползучие наступательные операции до бесконечности, если более быстрые операции, которые приведут к стремительным решающим результатам, будут казаться недостижимыми.

Эта стратегия в значительной степени опирается на способность России удерживать инициативу на всем театре боевых действий, которую украинские войска могут перехватить, если Украина решит свои текущие проблемы с человеческими ресурсами и получит достаточную, своевременную и последовательную западную помощь в сфере безопасности.

"Таким образом, российские усилия, направленные на то, чтобы помешать Украине накопить личный состав и ресурсы, необходимые для того, чтобы перехватить инициативу, являются частью подхода к войне на истощение", - отмечают аналитики.

ISW продолжает считать, что Украина должна как можно быстрее перехватить эту инициативу, поскольку российские войска получают разнообразные преимущества от удержания инициативы, в том числе возможность проводить стратегию войны на истощение.

Ключевые выводы ISW за 7 июня: