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ГУР: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска, он в критическом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июня 2024, 17:33
ГУР: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска, он в критическом состоянии
ГЕННАДИЙ МАЦЕГОРА, СКРИНШОТ ВИДЕО

По данным ГУР, в России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, соцсети

Дословно: "7 июня 2024 года в городе Старый Оскол на России совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ... Состояние предателя украинского народа – критическое".

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Детали: В ГУР напомнили, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, "где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта".

Обновлено: По данным российского телеграм-канала Mash, Мацегору расстреляли возле его дома в Старом Осколе. Его экстренно госпитализировали в Москву, состояние "тяжёлое".

ВИДЕО ДНЯ

В последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса "Георгиевский", пишет канал.

Предыстория:

  • Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.
  • Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.
  • Позже сбежал в Россию и по данным украинских властей был арестован.

Темы: ГУРРосcияХарьковская областьколлаборанты
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