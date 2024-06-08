ГУР: В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска, он в критическом состоянии

По данным ГУР, в России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, соцсети

Дословно: "7 июня 2024 года в городе Старый Оскол на России совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ... Состояние предателя украинского народа – критическое".

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Детали: В ГУР напомнили, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, "где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта".

Обновлено: По данным российского телеграм-канала Mash, Мацегору расстреляли возле его дома в Старом Осколе. Его экстренно госпитализировали в Москву, состояние "тяжёлое".

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В последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса "Георгиевский", пишет канал.

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