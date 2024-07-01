Тищенко почти год ходил с проверками от имени несуществующей ВСК – "Чесно"

Исключенный из "Слуги народа" народный депутат Николай Тищенко сообщал о проверках различных учреждений в рамках работы ВСК по вырубке лесов даже после прекращения ее деятельности.

Источник: материал движения "Чесно"

Детали: В октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии "Нацресурс", которая согласно документам, должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции.

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В рамках этой ВСК Тищенко отчитывался, как проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Он даже изготовил специальную униформу для своей ВСК, подобную той, которую носят правоохранители.

фото из facebook тищенко

Однако в начале мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, поэтому она прекратила свою деятельность.

Впрочем, и после этого Тищенко продолжал ездить с проверками в различные учреждения, прикрываясь ВСК, о чем активно информировал в своих соцсетях.

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Стоит отметить, что члены ВСК, предъявив удостоверение нардепа, и по поручению комиссии, могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Но Тищенко делал это, уже не будучи официально членом ни одной комиссии.

Так в июле 2023 года нардеп сообщил, что вместе с Нацполицией разоблачил ботоферму в одном из киевских офисов. Тищенко утверждал, что эту информацию он узнал из обращений граждан в ВСК "Нацресурс".

В течение года нардеп регулярно писал о разоблачении коллцентров и ботоферм в разных городах Украины в рамках работы давно не действующей ВСК по вырубке лесов. Более того, прикрываясь ВСК, Тищенко сообщал также о проверках объектов инфраструктуры.

Недавно же Тищенко оказался в центре скандала из-за видео, на котором двое людей в камуфляже из сопровождения нардепа прямо посреди улицы задерживают мужчину в штатском. Тищенко заявлял, что конфликт в Днепре возник "во время проведения обысков мошеннических ботоферм".

Сейчас нардеп получил подозрение за противоправное лишение свободы, а суд отправил его под круглосуточный домашний арест.