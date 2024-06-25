"Я пришел в Раду воплощать идеи президента в жизнь": Тищенко на 60 суток отправили под домашний арест

Киевский Печерский районный суд избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: трансляция заседания суда "Суспільного"

Детали: Сторона обвинения ходатайствовала об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Судья удовлетворил ходатайство.

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Тищенко также обязан сдать паспорта для выезда за границу и не отлучаться с места жительства без разрешения следствия, носить э-браслет и не общаться с фигурантами и свидетелями дела.

Кроме того, прокурор во время заседания сообщил, что Тищенко разбил не один, а два своих телефона, когда ему вручали подозрение. В частности, прокурор попросил приобщить к материалам дела видео, на котором нардеп разбивает их об стол.

Прямая речь прокурора: "Он ударяет телефон о каменный стол. Таким образом, сначала его портя, а затем уничтожая. Сначала это был один телефон, а потом - другой. После того, как он один раз ударил, он его сломал почти пополам, а потом бросал на пол и на стол".

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Детали: Адвокат заявил, что Тищенко занимает высокую выборную должность и имеет обязанности перед избирателями и его круглосуточный арест "парализует" работу нардепа, сделает невозможным прием граждан, "парализует" работу комитета ВР и самого парламента.

На заседание защитники Тищенко принесли его грамоты и награды.

Сам Тищенко заявил, что пришел в Раду за президентом и продолжит воплощать его идеи в жизнь: "Я пришел в парламент за президентом и я продолжаю воплощать его идеи в жизнь". После этого судья попросил его говорить по существу.

Затем Тищенко заявил, что его кто-то потянул за плечо еще до того, как ему согласовали и вручили подозрение. Депутат продемонстрировал в зале суда распечатанные фото, которые якобы это доказывают.

Описывая события 20 июня, Тищенко заявил, что был в Днепре на следственных действиях и уже по завершению ему на встречу шли 3 молодых человека (один из них с ребенком) и они начали оскорблять и ругать депутата.

Нардеп в суде заявил, что после замечания ребята начали "буллить и абьюзить" его и его помощницу Эвелину Андриевскую. Рядом шел "случайный" и "незнакомый" депутату полицейский, который проводил следственные действия, и Тищенко попросил защиты.

Нардеп также заявил, что просил военного поблагодарить его за "убд военного", потому что он "делал этот закон".

По словам Тищенко, полицейскому не понравилось фото на документах одного из молодых людей и они позвали представителя ТЦК.

Впоследствии он сказал, что даже после этого инцидента, несмотря на удостоверение нардепа, его заявление не зарегистрировали полицейские. Он заявил, что теперь ему, полицейскому и помощнице Андриевской угрожают.

Что было раньше: В ГБР сообщили, что Тищенко во время вручения ему подозрения разбил свой мобильный телефон, однако это не помешает следствию получить с него информацию.

В то же время сам нардеп перед заседанием суда заявил, что эта информация ложная.

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