Столтенберг: все члены НАТО подпишут новое оборонно-промышленное обязательство

Во время саммита НАТО, который проходит в течение 9-11 июля в Вашингтоне, все члены Альянса подпишут новое оборонно-промышленное обязательство.

Источник: заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время открытия Форума оборонной промышленности, "Суспільне"

Детали: По словам главы НАТО, первым элементом этого обязательства станет увеличение расходов на оборону. Другим основным элементом станет то, "что мы должны тратить лучше и больше вместе на оборону".

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Также, как заявил Столтенберг, страны-члены НАТО примут решения, направленные на более тесное сотрудничество с партнерами, в частности с Украиной.

Он привел несколько примеров, как члены НАТО сотрудничают в подписании оборонных контрактов.

Прямая речь: "Истребители F-35 производятся в Соединенных Штатах, а также в Бельгии, Канаде, Дании, Германии, Греции, Италии, Финляндии, Нидерландах, Норвегии и Великобритании. Это то, что мы делаем вместе как союзники. Самолет Grippen - это шведская изобретательность, но в этом самолете также есть американские компоненты. У нас есть Storm Shadow или ракеты SCALP, которые оказались чрезвычайно важными в Украине. Совместными усилиями франко-британских компаний мы показываем, как совместно делаем вещи.

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Сегодня Агентство НАТО по поддержке и поставке подписало новые многонациональные контракты на ракеты Stinger на сумму почти миллион долларов. Поэтому мы твердо верим, что использование силы этого Альянса для объединения союзников даст много других примеров".

Еще детали: В прошлом году Агентство НАТО по поддержке и снабжению согласовало контракты на сумму более 11 миллиардов долларов на боеприпасы и средства.

Он отметил, что страны НАТО могут использовать эффект масштаба и увеличить спрос на долгосрочные контракты, работая вместе.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что в этом году 23 члена Альянса начали тратить 2% своего ВВП или больше на оборону, что добавило миллиарды в бюджет НАТО. Эти деньги идут на контракты по оборонной промышленности, и это результат коллективного решения: "Десять лет назад мы согласились, что 2% должны быть тем, к чему мы должны стремиться. Формула декларации, которую мы согласовали десять лет назад, заключалась в том, что мы должны стремиться к достижению 2% ВВП на оборону. И это имело большое значение. Теперь мы изменили это условие на то, что 2% - это минимум".

Напомним: