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Столтенберг: всі члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання

Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 00:38
Столтенберг: всі члени НАТО підпишуть нове оборонно-промислове зобов'язання
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Під час саміту НАТО, що відбувається упродовж 9-11 липня у Вашингтоні, всі члени Альянсу підпишуть нове оборонно-промислове зобов’язання.

Джерело: заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час відкриття Форуму оборонної промисловості, "Суспільне"

Деталі: За словами очільника НАТО, першим елементом цього зобов’язання стане збільшення витрат на оборону. Іншим основним елементом стане те, "що ми повинні витрачати краще і більше разом на оборону".

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Також, як заявив Столтенберг, країни-члени НАТО ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема з Україною.

Він навів кілька прикладів, як члени НАТО співпрацюють у підписанні оборонних контрактів.

Пряма мова: "Винищувачі F-35 виробляються в Сполучених Штатах, а також у Бельгії, Канаді, Данії, Німеччині, Греції, Італії, Фінляндії, Нідерландах, Норвегії та Великій Британії. Це те, що ми робимо разом як союзники. Літак Grippen — це шведська винахідливість, але в цьому літаку також є американські компоненти. У нас є Storm Shadow або ракети SCALP, які виявилися надзвичайно важливими в Україні. Спільними зусиллями франко-британських компаній ми показуємо, як спільно робимо речі.

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Сьогодні Агенція НАТО з підтримки та постачання підписала нові багатонаціональні контракти на ракети Stinger на суму майже мільйон доларів. Тому ми твердо віримо, що використання сили цього Альянсу для об’єднання союзників дасть багато інших прикладів".

Ще деталі: Торік Агенція НАТО з підтримки та постачання погодила контракти на суму понад 11 мільярдів доларів на боєприпаси та засоби.

Він відзначив, що країни НАТО можуть використовувати ефект масштабу та збільшити попит на довгострокові контракти, працюючи разом.

Окрім того, генсек НАТО заявив, що цьогоріч 23 члени Альянсу почали витрачати 2% свого ВВП або більше на оборону, що додало мільярди до бюджету НАТО. Ці гроші йдуть на контракти з оборонної промисловості, і це результат колективного рішення: "Десять років тому ми погодилися, що 2% повинні бути тим, до чого ми повинні прагнути. Формула декларації, яку ми погодили десять років тому, полягала в тому, що ми повинні прагнути до досягнення 2% ВВП на оборону. І це мало велике значення. Тепер ми змінили цю умову на те, що 2% — це мінімум".

Нагадаємо:

  • У вівторок радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що НАТО створить нове військове командування в Німеччині, а також призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з альянсом.

Теми: НАТО
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