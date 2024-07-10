Над Николаевской и Днепропетровской областями сбили 5 "Шахедов": горела трава

Воздушные силы ночью 10 июля уничтожили 4 "Шахеда" над Николаевской областью и 1 − над Днепропетровской, в результате падения обломков горела трава на открытой местности, возгорания потушили.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Кима: "В ночь на 10 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков сбитого БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями пожарных. Пострадавших нет".

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Детали: Еще один "Шахед" уничтожило подразделение ПвК "Восток" над Днепропетровской областью.

Прямая речь Лысака: "Из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар укротили".

Детали: Глава ОВА добавил, что вечером и на утро от российских атак страдала Никопольщина − район подвергся ударам артиллерией и дронами-камикадзе.

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