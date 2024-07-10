Шмыгаля на посту премьера потенциально может заменить Свириденко − УП

По состоянию на начало июля первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко является единственной кандидатурой, которую всерьез обсуждают как потенциальную замену премьера Дениса Шмыгаля.

Источник: статья "Украинской правды" "Юля-премьер или пребывание Шмыгаля. Заменит ли Зеленский самое длинное правительство в истории"

Детали: Сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак воспринимает Свириденко как 100% лояльную и свою.

Реклама:

"Как известно, Ермак делает только то, что ему говорит президент, поэтому, вероятно, президент так же поддерживает кандидатуру Свириденко.

В конце концов в правительство она попала по протекции и из команды Ермака, ведь до назначения министром экономики работала заместителем главы ОП", − говорится в статье.

Также сообщается, что вице-премьера поддерживает Елена Зеленская − Свириденко сопровождает первую леди в каждом зарубежном полете государственным самолетом, у них теплые отношения и общий взгляд на многие проблемы.

ВИДЕО ДНЯ

Еще одним пунктом в пользу вице-премьера является достаточно предметный трек сотрудничества с ключевыми зарубежными донорами − она для них понятная, не была замечена в коррупционных историях.

По данным журналистов, только кандидатура Свириденко в общем получила положительные отзывы от западных партнеров.

В то же время, отмечается в статье, многие люди в правительстве и "Слуге народа" не воспринимают Свириденко всерьез.