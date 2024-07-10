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Кресло Свириденко в Минэкономики может занять Чернышов, а Минрегион может возглавить Кулеба

Ирина Балачук, Роман РоманюкСреда, 10 июля 2024, 11:44
Кресло Свириденко в Минэкономики может занять Чернышов, а Минрегион может возглавить Кулеба
Действующий глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Фото из Facebook

Если первого вице-премьера-министра экономики Юлию Свириденко назначат главой Кабмина, то Минэкономики может возглавить действующий глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Источник: статья "Украинской правды" "Юля-премьер или пребывание Шмыгаля. Заменит ли Зеленский самое длинное правительство в истории"

Детали: Сообщается, что ранее его кандидатуру рассматривали на должность министра по вопросам восстановления, но из-за публикаций о проблемах Чернышова с НАБУ его планируют переместить в Минэкономики.

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В то же время на позицию министра по вопросам восстановления и инфраструктуры рассматривали кандидатуры члена правления "Укрзализныци" Александра Перцовского и главы Минстратегпрома, а до того главы УЗ, Александра Камышина. Но, по данным УП, окончательное решение еще не принято.

На должность же главы восстановленного после отставки Кубракова Минрегиона, вероятно, будет назначен действующий заместитель главы ОПУ по вопросам региональной политики Алексей Кулеба. А его место в Офисе должен занять нынешний глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Темы: Кабинет министров
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