Армия РФ убила мужчину в селе Ингулец на Херсонщине

10 июля российские военные ударили по одному из жилых домов в селе Ингулец Херсонской области, в результате чего погиб 57-летний мужчина

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "Из-за российского обстрела села Ингулец погиб местный житель. Вражеский удар пришелся по одному из жилых домов. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 57-летний мужчина, который находился во дворе".

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Детали: Также Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Что предшествовало:

9 июля россияне ударили артой по селу Кизомыс, в результате чего погиб пожилой мужчина. Он в этот момент находился на улице.