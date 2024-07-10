Потери РФ за два месяца наступления на Харьковщине составляют более 90% – ОТГ "Харьков"

Российская оккупационная армия привлекла 10 350 человек к наступательным действиям в приграничных районах Харьковщины, которые начались два месяца назад.

Источник: начальник штаба, заместитель командира ОТГ "Харьков" полковник Виктор Солимчук на брифинге, его цитирует "Армія Inform"

Детали: По данным офицера, по состоянию на начало июля, потери противника составляют: 2939 убитыми, 6509 ранеными. Еще 45 оккупантов сдались в плен. "То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", - сообщил Солимчук.

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За это время россияне уже потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.

Их 83 десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах, отметил военный.

В ОТГ "Харьков" рассказали, что, учитывая огромные потери, командование российских оккупационных войск вынуждено снимать подразделения с других направлений, вводить резервы, привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады. Одна из таких носит имя Александра Невского.

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В то же время в Силах обороны отметили, что войска РФ все еще имеют достаточно серьезный наступательный потенциал. Враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах продолжается подготовка штурмовых групп.

Прямая речь Солимчука: "Мы осознаем мощность оккупационных войск, понимаем их намерения. А наши воины, артиллерия и дроны вносят существенные и ощутимые коррективы в планы врага. Все его попытки нарастить усилия и расширить зону контроля - успеха не имеют. По всей линии государственной границы и фронта мы будем и в дальнейшем уничтожать оккупантов, разрушая их захватнические планы".