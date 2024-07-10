Россияне обстреляли село Широкая Балка на Херсонщине, ранили супругов
Среда, 10 июля 2024, 14:51
Утром 10 июля армия РФ атаковала село Широкая Балка на Херсонщине, ранены мужчина и женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких десятках метров от жилого дома. В результате российского обстрела пострадали супруги – 57-летняя женщина и 56-летний мужчина. У них диагностировали контузии, энцефалопатии и взрывные травмы".
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Детали: Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Что предшествовало:
10 июля российские военные ударили по одному из жилых домов в селе Ингулец Херсонской области, в результате чего погиб 57-летний мужчина.