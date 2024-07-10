Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне обстреляли село Широкая Балка на Херсонщине, ранили супругов

Анастасия ПроцСреда, 10 июля 2024, 14:51
Россияне обстреляли село Широкая Балка на Херсонщине, ранили супругов
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 10 июля армия РФ атаковала село Широкая Балка на Херсонщине, ранены мужчина и женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких десятках метров от жилого дома. В результате российского обстрела пострадали супруги – 57-летняя женщина и 56-летний мужчина. У них диагностировали контузии, энцефалопатии и взрывные травмы".

Реклама:

Детали: Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало:

10 июля российские военные ударили по одному из жилых домов в селе Ингулец Херсонской области, в результате чего погиб 57-летний мужчина.

Темы: Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ центре Киева снесли историческую Усадьбу Зеленских, полиция расследует

фотоРоссияне обстреляли артиллерией Никополь: есть погибший

Зеленский и Трамп обсудили визит в Украину

фотоВ Польше разбился автобус с украинцами, пассажиры в больнице

Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"

Обновлено от 00:52Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Все новости...
Херсонская область
Армия РФ убила мужчину в селе Ингулец на Херсонщине
Россия снова атаковала Кизомыс: ранен гражданский
Россияне ударили артой по селу Кизомыс: погиб пожилой мужчина
Последние новости
18:19
В воскресенье будут применять одну и две очереди отключений
18:02
ФутболДовбик оформил дубль в товарищеском матче Жироны против Монпелье
17:56
В сети распространяется фейковое фото "убийцы" Фарион – ЦПД
17:53
США раскрыли данные о своем ядерном арсенале
17:49
В Одессе маршрутка въехала в грузовик: 13 пострадавших
17:29
Беларусь говорит, что обсуждает с Берлином судьбу приговоренного к смертной казни немца
17:21
видеоВо Львове задержали двух человек, которые жгли автомобили военных
17:08
На войне погиб чемпион Европы и Украины по паверлифтингу
17:00
Ультраправые во Франции возмущены: не получили ни одной ключевой должности в парламенте
16:51
Россияне ударили по магазину на Харьковщине: 4 раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: