Россияне обстреляли село Широкая Балка на Херсонщине, ранили супругов

Утром 10 июля армия РФ атаковала село Широкая Балка на Херсонщине, ранены мужчина и женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вражеский снаряд "прилетел" в нескольких десятках метров от жилого дома. В результате российского обстрела пострадали супруги – 57-летняя женщина и 56-летний мужчина. У них диагностировали контузии, энцефалопатии и взрывные травмы".

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Детали: Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало:

10 июля российские военные ударили по одному из жилых домов в селе Ингулец Херсонской области, в результате чего погиб 57-летний мужчина.