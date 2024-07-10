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Польша не будет сбивать российские ракеты без решения НАТО – министр обороны

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 21:23
Польша не будет сбивать российские ракеты без решения НАТО – министр обороны
ВЛАДИСЛАВ КОСЕНЯК-КАМЫШЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона не будет сбивать российские ракеты, которые летят через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио"

Детали: Косиняк-Камыш отметил, что Украина долгое время выражала надежду на участие Польши в защите ее воздушного пространства, но Варшава не будет единолично принимать соответствующие решения.

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"Если Альянс не принимает таких решений, то Польша ни в коем случае не должна единолично принимать такие решения", – добавил он.

Польский министр добавил, что такого консенсуса в НАТО нет, и указал на позицию Белого дома, который заявил, что не хочет эскалации конфликта.

"Конечно, существуют другие процедуры в отношении ракет на территории Республики. Тогда это наше решение", – отметил Косиняк-Камыш.

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На этой неделе глава польского правительства Дональд Туск после подписания соглашения по безопасности с Киевом заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО для обсуждения возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее выражал непонимание, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине, поскольку опасаются втягивания Альянса в войну с РФ.

Темы: ПольшаНАТО
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