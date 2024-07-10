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Решение саммита НАТО: полноценное членство Украины стало необратимым

Сергей Сидоренко, Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 23:33
Решение саммита НАТО: полноценное членство Украины стало необратимым
Фото - Getty Images

Лидеры государств-членов Северо-Атлантического альянса единогласно поддержали новую риторику Альянса относительно будущего вступления Украины в НАТО.

Источник: корреспондент "Европейской правды" в Вашингтоне

Детали: В решении саммита отдельный блок посвящен политическим отношениям с Украиной, при этом решение является более амбициозным чем прошлогодняя, Вильнюсская декларация. Ключевое отличие – детализированное утверждение о том, что полноценное членство Украины в НАТО не имеет альтернатив.

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"Мы будем продолжать поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – говорится в документе. "Будущее Украины в НАТО", – подчеркивает решение.

Как известно, решения НАТО принимаются только в случае, если ни одно государство не выступило против какой-либо из его формулировок.

Как и анонсировали чиновники Альянса, декларация саммита также вводит термин "моста к членству", который предложили в США, однако решение не раскрывает его суть. Альянс "приветствует прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита по демократическим, экономическим реформам и реформам безопасности" и обязуется поддерживать "демократические реформы и реформы сектора безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать с помощью адаптированной Годовой национальной программы".

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Ранее президент Финляндии объяснил, что считает важным послать сигнал Кремлю, что путь Украины в НАТО необратим.

В то же время, часть союзников считают, что Альянс должен готовить еще более амбициозные заявления – в частности, президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы Украину пригласили в НАТО на следующем саммите.

Темы: НАТО
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