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Умеров и Боррель обсудили использование средств из замороженных активов РФ на оружие

Татьяна ОлейникСреда, 10 июля 2024, 23:53
Умеров и Боррель обсудили использование средств из замороженных активов РФ на оружие
Фото с Facebook-страницы Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Вашингтоне обсудили вопросы финансирования закупок оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, являющуюся частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины".

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Детали: По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5-3 млрд евро ежегодно. Первый транш в размере 1,4-1,5 млрд евро станет доступен в начале августа 2024 года.

ЕС и Украина договорились, что первый транш будет израсходован по трем направлениям, это боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержка украинских производителей.

Прямая речь: "Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года".

Темы: Умеров РустемЕС
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