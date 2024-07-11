Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

FT: У Брюсселі підтвердили, що зустріч Орбана з Путіним суперечить договорам ЄС

Олег ПавлюкЧетверг, 11 июля 2024, 16:38
FT: У Брюсселі підтвердили, що зустріч Орбана з Путіним суперечить договорам ЄС
Фото: Getty Images

Юридическая служба Европейского Союза установила, что переговоры венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время поездки в Россию на прошлой неделе противоречит договорам ЕС.

Источник: "Европейская правда"; Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в ЕС

Детали: Юридическая служба ЕС в среду, 10 июля, сообщила государствам-членам, что действия Орбана нарушили договоры Евросоюза, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

Реклама:

Премьер Венгрии также нарушил положение, призывающее всех членов осуществлять внешнеполитическую деятельность "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности", добавили собеседники FT.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в комментарии Financial Times назвал поездку Орбана в Москву "политической ошибкой", подчеркнув, что за 10 лет работы в Евросоюзе "никогда не видел такой жесткой реакции со стороны 26 других стран" на действия одной.

Он добавил, что встречался с Орбаном на саммите НАТО и находится в контакте с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву. А председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что Виктор Орбан не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Читайте также: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине

Темы: ЕСОрбан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

Все новости...
ЕС
Боррель: Для ЕС нет другого мирного плана, кроме плана Зеленского
Соглашения по безопасности – не только о военном сотрудничестве. Что поможет Украине сохранить демократию во время войны
Умеров и Боррель обсудили использование средств из замороженных активов РФ на оружие
Последние новости
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
11:24
В Якутии пропал вертолет с сотрудниками ФСБ – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: