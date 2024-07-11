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В новый пакет помощи от США вошли Patriot и боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 21:19
В новый пакет помощи от США вошли Patriot и боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS
Patriot. Фото - Getty Images/

Министерство обороны США в четверг, 11 июля, подтвердило выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 225 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ведомства

Детали: Новый пакет военной помощи США будет предоставляться в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который предусматривает поставки оружия непосредственно со складов американской армии.

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Пакет содержит одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, о предоставлении которого ранее объявил Джо Байден.

Он также содержит боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы и запчасти.

На прошлой неделе США пообещали выделить 150 миллионов долларов на вооружение Украины, в частности перехватчики для систем ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение.

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Они также объявили о выделении 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.

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Темы: СШАпомощь Украине
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