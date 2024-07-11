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Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 23:14
Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире
Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал "мирные миссии" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, намекнув, что тот не имеет достаточно влияния для осуществления переговоров об урегулировании войны.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский подчеркнул, что не знал о намерениях премьера Венгрии отправиться в Россию или Китай после его визита в Украину.

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"Вопрос в том, куда он поедет завтра? Я не знаю. Возможно, снова приедет в Украину", – пошутил он.

"С уважением ко всем странам – большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенную власть", – добавил президент.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает, что Орбан может быть посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

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Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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Темы: ОрбанЗеленский
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