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Западные спецслужбы раскрыли планы РФ относительно диверсий и убийств причастных к поддержке Украины – AP

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 21:44
Западные спецслужбы раскрыли планы РФ относительно диверсий и убийств причастных к поддержке Украины – AP
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Associated Press со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщило, что западные спецслужбы раскрыли разработанные Россией планы убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинских военных, в которые вошел и гендиректор оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press

Детали: По словам источника АР, планы России в частности предусматривали вербовку преступников в других странах для осуществления атак. Он уточнил, что один из таких планов был направлен против Паппергера.

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Чиновник отказался предоставить какие-либо подробности о других действиях Москвы.

Как отмечает АР, европейские лидеры на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе говорили о борьбе с эскалацией гибридных атак, в которых они обвиняют Россию и ее союзников.

К ним отнесли недавние пожары на промышленных и коммерческих объектах в Литве, Польше, Великобритании, Германии и других странах, а также инспирированное Минском и Москвой миграционное давление.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что в Альянсе идентифицируют масштабную скоординированную гибридную кампанию, которую Россия начала одновременно против ряда членов Альянса.

Предыстория:

  • В апреле немецкие власти арестовали двух граждан российско-немецкого происхождения по подозрению в подготовке диверсионных атак, в том числе на военные объекты США, с целью подорвать военную поддержку Украины.
  • Ранее сообщалось, что Германия обеспечила высокий уровень защиты генеральному директору концерна Rheinmetall Армину Паппергеру после того, как стало известно о попытке России ликвидировать его.

Темы: РосcияУкраинавойнаЕС
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