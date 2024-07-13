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В Ростовской области из-за атаки дронов горит нефтебаза

Алена ИвашкивСуббота, 13 июля 2024, 05:58
В Ростовской области из-за атаки дронов горит нефтебаза
фото иллюстративное: РосСМИ

В ночь на субботу в Цимлянском районе Ростовской области около 4.00 в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram

Подробности: По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг.

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На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

Темы: Росcия
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