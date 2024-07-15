Рядом с резиденцией Путина на Валдае заметили ЗРК "Панцирь-С1"

Журналисты российской службы "Радио Свобода" заметили на спутниковых снимках систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" рядом с резиденцией кремлевского лидера Владимира Путина на Валдае.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Журналисты утверждают, что у резиденции установили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" на башне. Такие ранее были замечены и в московской области.

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Она расположена в лесу на острове Рябиновой в 3,7 километрах от валдайской "дачи" Путина.

Спутниковое фото - Google Maps, Радио свобода

Башня с установленной на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая 2024 года. Из истории снимков за прошедшие месяцы на сервисе Planet.com следует, что эта позиция ПВО возле валдайской резиденции Путина была построена в марте 2024 года.

В январе 2023 года русские СМИ уже публиковали фото еще одного "Панциря", якобы установленного рядом с валдайской резиденцией Путина в селе Ящерово.