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Под Москвой в 10 км от резиденции Путина установили ПВО – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 20:07
Под Москвой в 10 км от резиденции Путина установили ПВО – СМИ
Панцирь С-1 возле резиденции Путина. Фото: Радио Свобода

Вчера, 3 сентября, в российских новостях показали строительство площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1", журналисты обнаружили, что она расположена менее чем в 10 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина.

Источник: русская служба Радио Свобода

Детали: В воскресенье, 3 сентября российский пропагандистский телеканал показал строительство новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве.

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Журналисты Радио Свобода определили координаты площадки – рядом с поселком Заречье.

 
Скриншот - google maps

Дословно: "В конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы...

Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве".

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Предыстория:

  • 21 января Кремль разместил на домах в Москве противовоздушную оборону.
  • 23 января россияне начали устанавливать системы противовоздушной обороны в Новгородской области. ПВО, которая будет защищать президента страны-агрессора Владимира Путина и его близких, заметили возле его резиденции в селе Ящерово Валдайского района.
  • 13 марта СМИ сообщали, что московские власти начали вырубать леса, чтобы разместить системы ПВО в российской столице.

Темы: ПутинПВОРосcия
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