Под Москвой в 10 км от резиденции Путина установили ПВО – СМИ

Вчера, 3 сентября, в российских новостях показали строительство площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1", журналисты обнаружили, что она расположена менее чем в 10 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина.

Источник: русская служба Радио Свобода

Детали: В воскресенье, 3 сентября российский пропагандистский телеканал показал строительство новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве.

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Журналисты Радио Свобода определили координаты площадки – рядом с поселком Заречье.

Скриншот - google maps

Дословно: "В конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы...

Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве".

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