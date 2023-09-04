Под Москвой в 10 км от резиденции Путина установили ПВО – СМИ
Вчера, 3 сентября, в российских новостях показали строительство площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1", журналисты обнаружили, что она расположена менее чем в 10 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина.
Источник: русская служба Радио Свобода
Детали: В воскресенье, 3 сентября российский пропагандистский телеканал показал строительство новой площадки для размещения ПВО "Панцирь С-1" в Москве.
Журналисты Радио Свобода определили координаты площадки – рядом с поселком Заречье.
Дословно: "В конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы...
Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве".
Предыстория:
- 21 января Кремль разместил на домах в Москве противовоздушную оборону.
- 23 января россияне начали устанавливать системы противовоздушной обороны в Новгородской области. ПВО, которая будет защищать президента страны-агрессора Владимира Путина и его близких, заметили возле его резиденции в селе Ящерово Валдайского района.
- 13 марта СМИ сообщали, что московские власти начали вырубать леса, чтобы разместить системы ПВО в российской столице.