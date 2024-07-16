Оккупанты ударили ракетой по Корабельному району Херсона

Российские оккупационные войска нанесли 16 июля удар ракетой по Корабельному району Херсона, повреждена гражданская инфраструктура.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, около 11.00 армия РФ нанесла по Корабельному району Херсона удар ракетой пока неустановленного типа.

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В результате этого повреждены складские помещения, 3 частных дома, 1 многоэтажка.

О раненых данных на этот час (11.55 -ред.) нет. Информация уточняется".