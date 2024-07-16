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В "Охматдете" во время ракетной атаки РФ находились дети из Молдовы

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 16 июля 2024, 21:05
В Охматдете во время ракетной атаки РФ находились дети из Молдовы
Кристина Герасимов во время посещения разрушенного россиянами корпуса "Охматдета"

Вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов, которая посетила с визитом в Киев, рассказала, что в киевской больнице "Охматдет" во время обстрела РФ находились дети из Молдовы.

Источник: Герасимов написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда"

Детали: В рамках визита в Киев Герасимов посетила крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет", которая пострадала в результате ракетного удара РФ.

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"Российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждено 24 отделения... В этот момент в больнице было более 600 пациентов – дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В частности дети из Молдовы, один из которых в момент бомбежки находился на операционном столе.

К счастью, ребенок выжил и до сих пор находится под наблюдением врачей", – написала Герасимов.

"Это нападение – ужасный пример цинизма тех, для кого уже нет ничего святого, даже жизни невинных детей. Зверства против всех украинцев должны прекратиться", – добавила вице-премьер Молдовы.

ВИДЕО ДНЯ

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Киев 15 июля и встретилась со своей украинской визави Ольгой Стефанишиной.

Герасимов будет главным переговорщиком Молдовы в процессе переговоров с ЕС, так же, как Стефанишина для Украины.

Темы: Молдовадетиракетный ударвойна
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