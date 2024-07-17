Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил "миротворчество" Орбана

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 17 июля 2024, 14:09
Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, где осудил миротворчество Орбана
ОРБАН, ФОТО: FACEBOOK

Европейский парламент на пленарном заседании в среду, 17 июля, большинством голосов одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой в частности осудил несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Резолюция, которую поддержали 495 евродепутатов из 679 голосовавших, подтверждает поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Реклама:

Оно осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, "подчеркивает, что во время этого визита он не представлял ЕС, и считает этот визит вопиющим нарушением договоров ЕС и общей внешней политики".

Большинство Европарламента осудило злоупотребление Венгрией своим председательством в Совете ЕС и призвало ее снять блокаду финансирования Украины из Европейского фонда мира.

В резолюции содержатся призывы продолжать военную, финансовую и другую помощь Украине, поддержка вступления Украины в Европейский Союз, использование замороженных российских активов. Отдельно там осуждается российский обстрел "Охматдета" и гибридные атаки России против ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

В связи с этим Европарламент призывает Совет ЕС "продолжать и расширять свою политику санкций против России и Беларуси, одновременно осуществляя мониторинг, пересмотр и повышение ее эффективности и влияния".

Подчеркнем, что резолюция в поддержку Украины стала первым документом, принятым Европейским парламентом после июньских выборов. Предложение еврогруппы "Патриоты за Европу" осудить покушение на Дональда Трампа, выдвинутое ранее, отклонили.

Еврокомиссия ранее решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

В Европейской комиссии одновременно говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Темы: ЕвропарламентОрбанУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Все новости...
Европарламент
Ультраправые группы Орбана и «АдН» не получили руководящих должностей в Европарламенте
Метсолу переизбрали главой Европарламента
Главная либералка Европарламента просит наказать Венгрию за "миротворчество"
Последние новости
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: